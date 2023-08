Quotidiani sportivi, le prime pagine: Mancini, Lukaku e Morata

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Roberto Mancini. L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, infatti, è ad un passo dal diventare C.T. dell'Arabia Saudita. Accordo fatto, 90 milioni di euro fino al 2026. Con lui il suo staff storico. Anche Marco Verratti e Mohamed Salah vicini ad approdare nella ricchissima Saudi Pro League. In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato del Milan: il tecnico Stefano Pioli vuole un centravanti che possa fare il vice di Olivier Giroud. Il favorito è Hugo Ekitike (PSG) che ha scelto i rossoneri. Operazioni anche in casa Inter: andrà all'Olympique Marsiglia il 'Tucu', Joaquín Correa, liberando il posto in squadra per il ritorno di Alexis Sánchez. Convince la Juventus dei giovani Timothy Weah e Andrea Cambiaso, mentre proverà a farlo la Fiorentina, stasera (ore 19:00) impegnata in Austria contro il Rapid Vienna per l'andata dei playoff di Conference League. Fuori Sofyan Amrabat e Luka Jović, entrambi in vendita.