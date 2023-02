Prima pagina Tuttosport: “Max Allegri senza appello”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 23 febbraio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 23 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Nantes-Juventus, partita di ritorno degli spareggi di Europa League in programma in Francia alle ore 18:45. Gara senza appello per Massimiliano Allegri, tecnico bianconero: deve vincere perché un'altra eliminazione, dopo quella dalla Champions League, pregiudicherebbe il suo futuro.

In campo, per la UEL, anche la Roma alle ore 21:00 in casa contro il RB Salisburgo mentre per la Conference League ecco Cluj-Lazio (ore 18:45) e Fiorentina-Braga (ore 21:00). Ieri, in Champions, vittoria dell'Inter sul Porto (1-0 firmato da Romelu Lukaku nel finale) e pareggio tra RB Lipsia e Manchester City (1-1).

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha ammesso di voler tenere tutti i suoi gioielli, ma anche di quanto sia difficile trattenerli dinanzi offerte alte. Il quotidiano conclude parlando del calciomercato del Torino: è scattato, infatti, per 2 milioni di euro, l'obbligo di riscatto di Nemanja Radonjić dall'Olympique Marsiglia. Toro spiazzato perché il serbo è in rotta con l'allenatore Ivan Jurić! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 23 febbraio 2023

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!