Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, vince anche l’Inter

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Porto, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 con un gol di Romelu Lukaku negli ultimi minuti. A più riprese, però, il portiere André Onana ha salvato i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il Napoli, intanto, incanta anche l'Europa e c'è chi dice che possa vincere la Champions. Spazio, quindi, all'Europa League: la Juventus è di scena a Nantes, alle ore 18:45, e cerca il passaggio del turno dopo aver pareggiato 1-1 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. La Roma, invece, ospiterà il RB Salisburgo alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' e dovrà rimontare la sconfitta di misura (1-0) subita all'andata in Austria. Oggi è anche l'anniversario della scomparsa di Gigi Meroni, stella del Torino degli anni Sessanta. Per concludere Gianfranco Zola, vicepresidente della Serie C, illustra alla 'rosea' il suo progetto per i giovani talenti.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'abbraccio tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Assist del primo e gol del secondo all'86' di Inter-Porto, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League terminata 1-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Spente, dunque, le polemiche tra i due dopo il litigio di due settimane fa in campionato a 'Marassi' contro la Sampdoria. Nell'ultima gara di andata di Champions in programma ieri 1-1 in Germania tra RB Lipsia e Manchester City. Spazio, poi, ai match in programma oggi tra Europa League, ovvero Nantes-Juventus delle ore 18:45 e Roma-RB Salisburgo delle ore 21:00 e Conference League, vale a dire Cluj-Lazio delle ore 18:45 e Fiorentina-Braga delle ore 21:00. Chiosa con il recupero, totale e definitivo, di Mike Maignan: può tornare tra i pali della porta rossonera, dopo oltre cinque mesi, domenica sera a 'San Siro' per Milan-Atalanta.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Nantes-Juventus, partita di ritorno degli spareggi di Europa League in programma in Francia alle ore 18:45. Gara senza appello per Massimiliano Allegri, tecnico bianconero: deve vincere perché un'altra eliminazione, dopo quella dalla Champions League, pregiudicherebbe il suo futuro. In campo, per la UEL, anche la Roma alle ore 21:00 in casa contro il RB Salisburgo mentre per la Conference League ecco Cluj-Lazio (ore 18:45) e Fiorentina-Braga (ore 21:00). Ieri, in Champions, vittoria dell'Inter sul Porto (1-0 firmato da Romelu Lukaku nel finale) e pareggio tra RB Lipsia e Manchester City (1-1). Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha ammesso di voler tenere tutti i suoi gioielli, ma anche di quanto sia difficile trattenerli dinanzi offerte alte. Il quotidiano conclude parlando del calciomercato del Torino: è scattato, infatti, per 2 milioni di euro, l'obbligo di riscatto di Nemanja Radonjić dall'Olympique Marsiglia. Toro spiazzato perché il serbo è in rotta con l'allenatore Ivan Jurić!

