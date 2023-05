Prima pagina Tuttosport: “Juve, i punti della discordia”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 22 maggio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 22 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lunga giornata della Juventus tra giustizia sportiva e calcio giocato. Sul primo fronte, è attesa per questa sera al massimo la sentenza definitiva sul processo plusvalenze. Bianconeri pronti a dare nuovamente battaglia al Collegio di Garanzia qualora la nuova penalizzazione dovesse essere troppo alta.

Intanto, il tecnico Massimiliano Allegri, alla vigilia di Empoli-Juventus, ha sfidato tutti, confermandosi in panchina anche per la prossima stagione. In Corso Galileo Ferraris, nel frattempo, aspettano che Cristiano Giuntoli si liberi dal Napoli per diventare il nuovo direttore sportivo.

Anche se Aurelio De Laurentiis, Presidente dei partenopei, non vorrebbe vederlo a Torino. I granata di Ivan Jurić, dopo l'1-1 interno contro la Fiorentina, hanno rallentato la propria corsa per un posto in Europa.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 22 maggio 2023