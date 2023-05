Calciomercato Milan – Trequarti, una vecchia fiamma per i rossoneri?

Sabato sera il Milan di Stefano Pioli ha battuto a 'San Siro' per 5-1 la Sampdoria, portandosi a -2 dal quarto posto in Serie A, attualmente occupato dall'Inter che, tra finale di Coppa Italia e quella di Champions League, in questo periodo potrebbe avere qualche distrazione in più in campionato. I rossoneri proveranno a soffiare il posto nella prossima edizione della Champions ai cugini nerazzurri: ne beneficerebbero le casse del club e il lavoro dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara risulterebbe più semplice.