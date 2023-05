Quotidiani sportivi, le prime pagine: Spalletti lascia, Allegri no

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 22 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 22 maggio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sempre più probabile addio di Luciano Spalletti al Napoli. I retroscena della rottura con Aurelio De Laurentiis nella 'rosea'. Al suo posto potrebbe arrivare uno tra Rafa Benítez e Vincenzo Italiano. Intanto, la squadra di Spalletti (che dovrebbe stare fermo un anno) ha battuto 3-1 l'Inter di Simone Inzaghi allo stadio 'Maradona'. Non ha pagato il turnover dei nerazzurri in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e di quella di Champions League contro il Manchester City: l'espulsione di Roberto Gagliardini nel primo tempo ha complicato tutti i piani. In Torino-Fiorentina un 1-1 che lascia in corsa i granata per un posto in Conference League: ancora un gol per Antonio Sanabria, al suo record personale di reti in una stagione. In casa Juventus c'è attesa, invece, per la nuova sentenza sulle plusvalenze. Il tutto mentre Massimiliano Allegri 'si conferma' in bianconero, aspettando l'incontro con John Elkann.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 22 maggio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato di Napoli-Inter, partita della 36^ giornata di Serie A disputatasi ieri sera al 'Maradona'. 3-1 per gli azzurri di Luciano Spalletti che, così, con una bella vittoria contro i finalisti della Champions League, si è tolto l'ultimo sfizio da allenatore dei campani. Il tecnico, infatti, lascerà il Napoli al termine della stagione. Sotto la testata, poi, si parla in maniera approfondita della Juventus. Attesa, infatti, entro questa sera alle ore 22:00 la sentenza definitiva sul processo plusvalenze. I bianconeri sembrano andare verso una penalizzazione di 12 punti. Il tutto mentre, questa sera, la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata nel 'Monday Night' di campionato in casa dell'Empoli: l'allenatore della 'Vecchia Signora', comunque vadano le cose a Torino, non ha alcuna intenzione di mollare la propria panchina.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 22 maggio 2023

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lunga giornata della Juventus tra giustizia sportiva e calcio giocato. Sul primo fronte, è attesa per questa sera al massimo la sentenza definitiva sul processo plusvalenze. Bianconeri pronti a dare nuovamente battaglia al Collegio di Garanzia qualora la nuova penalizzazione dovesse essere troppo alta. Intanto, il tecnico Massimiliano Allegri, alla vigilia di Empoli-Juventus, ha sfidato tutti, confermandosi in panchina anche per la prossima stagione. In Corso Galileo Ferraris, nel frattempo, aspettano che Cristiano Giuntoli si liberi dal Napoli per diventare il nuovo direttore sportivo. Anche se Aurelio De Laurentiis, Presidente dei partenopei, non vorrebbe vederlo a Torino. I granata di Ivan Jurić, dopo l'1-1 interno contro la Fiorentina, hanno rallentato la propria corsa per un posto in Europa.