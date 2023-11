Prima pagina Tuttosport: “Rieccoci!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 21 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Ucraina-Italia. Basta un pareggio a reti bianche (0-0) agli Azzurri di Luciano Spalletti per qualificarsi agli Europei, a discapito proprio degli ucraini, rinviati, invece, ai playoff. La Nazionale, così, giocherà Euro 2024 in Germania e potrà difendere il titolo conquistato in Inghilterra tre anni fa.