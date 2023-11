Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia qualificata ad Euro 2024

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Ucraina-Italia. Basta un pareggio a reti bianche (0-0) agli Azzurri di Luciano Spalletti per qualificarsi agli Europei, a discapito proprio degli ucraini, rinviati, invece, ai playoff. La Nazionale, così, giocherà Euro 2024 in Germania e potrà difendere il titolo conquistato in Inghilterra tre anni fa. Spavento, però, in pieno recupero, quando Bryan Cristante entra - male - nella nostra area di rigore su Mychajlo Mudryk. Sembra rigore netto, ma l'arbitro Jesús Gil Manzano e il V.A.R. non ravvisano gli estremi per intervenire. Pericolo scampato e ora l'Italia attenderà il sorteggio del prossimo 2 dicembre per conoscere le proprie rivali. Quasi sicuramente Gianluigi Donnarumma e compagni partiranno dalla quarta fascia. Manuel Locatelli, reduce da una frattura alla costola, potrebbe giocare Juventus-Inter di domenica sera all'Allianz Stadium con un 'giubbetto speciale' che protegga il giocatore. Per Angelo Di Livio, ex bianconero, con l'acquisto di uno tra Fabián Ruiz e Rodrigo de Paul sarebbe una Juve da titolo. Sinergia, poi, tra Torino e Ajax per le cure e il recupero di Perr Schuurs.