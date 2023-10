Prima pagina Tuttosport: “C’è Fede a San Siro!”

Dovrebbe andare in panchina con l'amico Dušan Vlahović. Il capitano bianconero, nella trasferta contro i rossoneri (che recuperano Pierre Kalulu e Rade Krunić) sarà Adrien Rabiot, il quale, nel frattempo, inizia a considerare di rinnovare ancora il proprio contratto con la 'Vecchia Signora'.

In alto, sotto la testata, intervista esclusiva a Fabio Capello, ex allenatore sia del Milan sia della Juventus, che presenta la partita. Sul quotidiano piemontese, però, trova ampio spazio anche la presentazione di Torino-Inter, partita in programma oggi alle ore 18:00.

Il 'Toro' Lautaro Martínez, infatti, minaccia il Toro di Ivan Jurić, alle prese con le incertezze di Vanja Milinković-Savić tra i pali. Andrea Abodi, Ministro dello Sport, propone di non convocare in Nazionale i giocatori che scommettono. Il tutto mentre Alejandro 'Papu' Gómez si prende una squalifica di due anni per doping. Sembra per via di uno sciroppo per la tosse.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 21 ottobre 2023

