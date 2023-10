Quotidiani sportivi, le prime pagine: tutto pronto per Milan-Juventus

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Milan-Juventus di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro' e, in particolare, del recupero di Federico Chiesa nella formazione di Massimiliano Allegri. Ieri l'attaccante italiano si è allenato in gruppo e va verso la convocazione per il big match della 9^ giornata della Serie A 2023-2024. Dovrebbe andare in panchina con l'amico Dušan Vlahović. Il capitano bianconero, nella trasferta contro i rossoneri (che recuperano Pierre Kalulu e Rade Krunić) sarà Adrien Rabiot, il quale, nel frattempo, inizia a considerare di rinnovare ancora il proprio contratto con la 'Vecchia Signora'. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva a Fabio Capello, ex allenatore sia del Milan sia della Juventus, che presenta la partita. Sul quotidiano piemontese, però, trova ampio spazio anche la presentazione di Torino-Inter, partita in programma oggi alle ore 18:00. Il 'Toro' Lautaro Martínez, infatti, minaccia il Toro di Ivan Jurić, alle prese con le incertezze di Vanja Milinković-Savić tra i pali. Andrea Abodi, Ministro dello Sport, propone di non convocare in Nazionale i giocatori che scommettono. Il tutto mentre Alejandro 'Papu' Gómez si prende una squalifica di due anni per doping. Sembra per via di uno sciroppo per la tosse.