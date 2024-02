Prima pagina Tuttosport: Razzismo contro Leao, “menti piccole”

In alto, sotto la testata, spazio al successo ( 1-0 ) dell' Inter di Simone Inzaghi a 'San Siro' contro l' Atlético Madrid del 'Cholo' Diego Pablo Simeone . Risolve il match un gol di Marko Arnautovic al 79' . Il tutto, nel giorno della scomparsa improvvisa, per un arresto cardiaco a 63 anni, dell'ex terzino sinistro nerazzurro, Andreas Brehme .

Stasera, alle ore 21:00, al 'Maradona', Napoli-Barcellona per l'andata degli ottavi di Champions. Debutterà il nuovo allenatore dei partenopei, Francesco Calzona. Per Torino-Lazio, recupero di campionato, già 20mila tifosi granata hanno acquistato il biglietto per la partita in curva Maratona. Mentre, al Milan, Rafael Leão si è scagliato - via social - contro un sostenitore razzista.