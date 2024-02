Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, Inter batte Atlético

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Atlético Madrid , partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024 . A 'San Siro' vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi per 1-0 : decide un gol di Marko Arnautovic al 79' . Ritorno il 13 marzo prossimo al 'Wanda Metropolitano'.

Un successo arrivato in un giorno triste per l'Inter, giacché in mattinata si era spento, a soli 63 anni e per un improvviso arresto cardiaco, Andreas Brehme, ex terzino sinistro nerazzurro per quattro stagioni, dal 1988 al 1992. Stasera, invece, alle ore 21:00, in Champions toccherà al Napoli, che ospiterà il Barcellona al 'Maradona'.