Prima pagina Tuttosport: “Sempre meno Allegri”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 20 maggio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 20 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, in seguito all'eliminazione in semifinale di Europa League per mano del Siviglia, concluderà anche questa stagione, così come la scorsa, senza trofei.

Dentro la squadra montano dei malumori. Il tecnico bianconero è corteggiato dal PSG e per la panchina della Juve iniziato a sommarsi delle voci sul possibile ritorno di Igor Tudor, oggi allenatore dell'Olympique Marsiglia in Ligue 1. Deferita per l'inchiesta stipendi, la società dialoga per trovare un'intesa.

Il Torino di Ivan Jurić, vista la probabile penalizzazione dei rivali cittadini, ora punta a scalare più posizioni in classifica per agguantare un posto in Europa. Possibile, addirittura, che arrivi l'Europa League e non la Conference League per i granata.

Chiosa con Luciano Spalletti e José Mourinho: potrebbero essere le loro ultime partite alla guida di Napoli e Roma. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 20 maggio 2023