Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, rischi un’altra mazzata

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della situazione della Juventus . Lunedì, infatti, arriverà la sentenza sul processo plusvalenze , con nuova penalizzazione per la squadra bianconera, ancora da quantificare. Ma non è finita qui. Niente patteggiamento, infatti, sull'inchiesta stipendi : deferiti Andrea Agnelli , Fabio Paratici e Federico Cherubini . La 'Vecchia Signora' rischia una nuova penalizzazione, a giugno, da scontare nella prossima stagione. Tutti i big sono ora in bilico, da Dušan Vlahović a Federico Chiesa . Mentre il Milan pensa di prendere Gianluca Scamacca nel calciomercato estivo, il Napoli sembra sul punto di perdere il suo tecnico, Luciano Spalletti : basta leggere le dichiarazioni del Presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis . Sotto la testata, poi, si parla del sogno di Inter , Roma e Fiorentina di vincere Champions, Europa e Conference League .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus . Continuano i guai, infatti, per il club di Corso Galileo Ferraris. Lunedì arriverà la sentenza sulla penalizzazione da scontare per il processo plusvalenze (sarà riformulato l'iniziale -15), ma è già arrivato un secondo deferimento, relativo all'inchiesta stipendi , con processo sportivo a giugno. E i bianconeri rischiano di prendere un'altra penalizzazione, da scontare forse nella stagione 2023-2024 . A Napoli , con delle dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport', il Presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto capire come gli azzurri siano sul punto di perdere Luciano Spalletti , tecnico del 3° Scudetto . Mentre Roma e Fiorentina sognano di vincere Europa e Conference League , il Milan di Stefano Pioli ospiterà stasera a 'San Siro' la Sampdoria con l'obiettivo di fare tre punti per continuare a lottare per un posto nella prossima edizione della Champions League . In Serie B , la Reggina festeggia l'approdo ai playoff nonostante la penalizzazione: fuori il Palermo .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, in seguito all'eliminazione in semifinale di Europa League per mano del Siviglia, concluderà anche questa stagione, così come la scorsa, senza trofei. Dentro la squadra montano dei malumori. Il tecnico bianconero è corteggiato dal PSG e per la panchina della Juve iniziato a sommarsi delle voci sul possibile ritorno di Igor Tudor, oggi allenatore dell'Olympique Marsiglia in Ligue 1. Deferita per l'inchiesta stipendi, la società dialoga per trovare un'intesa. Il Torino di Ivan Jurić, vista la probabile penalizzazione dei rivali cittadini, ora punta a scalare più posizioni in classifica per agguantare un posto in Europa. Possibile, addirittura, che arrivi l'Europa League e non la Conference League per i granata. Chiosa con Luciano Spalletti e José Mourinho: potrebbero essere le loro ultime partite alla guida di Napoli e Roma.