Prima pagina Tuttosport: “Juve e Napoli, scambio tra Danilo e Raspadori?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 19 dicembre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 19 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di calciomercato e, nello specifico, di un possibile scambio tra Juventus e Napoli: il difensore brasiliano Danilo finirebbe in azzurro e l'attaccante italiano Giacomo 'Jack' Raspadori farebbe il percorso inverso, sposando la causa bianconera.