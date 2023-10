Prima pagina Tuttosport: “La Juve non molla Fagioli”

Si tratta, però, della seconda defezione nella mediana dei bianconeri dopo quella di Paul Pogba per doping. Motivo per cui, nel calciomercato di gennaio, arriverà almeno un centrocampista alla corte del tecnico Massimiliano Allegri. Il direttore tecnico della Juve, Cristiano Giuntoli, punta Lazar Samardzic dell'Udinese, suo vecchio pallino. Può arrivare in prestito con riscatto legato al raggiungimento di obiettivi di squadra.

In alto, sotto la testata, spazio al Torino. Il Presidente granata, Urbano Cairo, chiede che la squadra migliori e invita l'allenatore Ivan Jurić a giocare con due punte, ovvero con Antonio Sanabria al fianco di Duván Zapata. Il terzino sinistro Rogério, ex Sassuolo e oggi al Wolfsburg, è brasiliano ma italiano di passaporto e chiede alla nostra Nazionale di essere convocato. Intanto, però, per gli Azzurri di Luciano Spalletti c'è - di nuovo - l'incubo spareggi per qualificarsi agli Europei 2024.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 19 ottobre 2023

