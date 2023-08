Prima pagina Tuttosport: “Berardi, strappo Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 19 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa tra Sassuolo e Juventus per la cessione di Domenico Berardi ai bianconeri. Secondo Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, non se ne farà nulla perché sono scadute le tempistiche concesse al club torinese per formalizzare tutto.