Quotidiani sportivi, le prime pagine: Nazionale, Serie A e mercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il ritorno del campionato di Serie A . Si riparte oggi e in campo vanno subito due big: Napoli a Frosinone senza Khvicha Kvaratskhelia e Inter , in serata, attesa dall'esame Monza . In alto, sotto la testata, si parla della nomina di Luciano Spalletti al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana . Per Gabriele Gravina , Presidente della F.I.G.C. , "l'Italia aveva bisogno di un grande allenatore". Esordirà il 9 e 12 settembre prossimo già con due sfide decisive per la qualificazione ad Euro 2024 . Secondo Gianluigi Buffon , che si è ritirato da poco dal calcio giocato, Federico Chiesa ( Juventus ) e Marcus Tburam (Inter) quest'anno faranno divertire. I bianconeri, però, incassano il 'no' del Sassuolo alla vendita di Domenico Berardi : scaduti i tempi concessi dal club neroverde. Milan scatenato, vicino il nono colpo di questo calciomercato estivo: è Marco Pellegrino del Platense .

