Prima pagina Tuttosport: Milan shock; rimonta in dieci poi il crollo

La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da un periodo buio (2 punti in 4 partite), vuole ripartire dai suoi senatori. In programma un confronto odierno, che si preannuncia aspiro, tra il tecnico e capitan Danilo, Wojciech Szczęsny e Adrien Rabiot. Più un 'vertice anti-crisi' con il direttore dell'area tecnica, Cristiano Giuntoli.

I bianconeri, però, sono ancora secondi in classifica perché Monza-Milan finisce 4-2. All'U-Power Stadium succede di tutto. Matteo Pessina e Dani Mota Carvalho danno il doppio vantaggio ai biancorossi. I quali, poi, giocano quasi tutta la ripresa in superiorità numerica per via dell'espulsione - nella fila rossonere - di Luka Jović.

Il Diavolo si rialza, combatte e perviene al pareggio con i gol di Olivier Giroud e Christian Pulisic. Salvo poi crollare nuovamente nel finale in virtù delle reti incassate da Warren Bondo e dall'ex Lorenzo Colombo. Vincono, poi, in zona Champions, il Bologna in casa della Lazio (decide Joshua Zirkzee) e la Roma a Frosinone (prodezza ed esultanza polemica di Dean Hujsen).

In 2mila, quindi, all'allenamento a porte aperte di ieri al 'Filadelfia', con i tifosi del Torino che hanno fatto la loro scelta: stanno dalla parte del tecnico croato Ivan Jurić. Un'ovazione per lui!

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 19 febbraio 2024

