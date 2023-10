Prima pagina Tuttosport: “Ci devi 3 milioni. Ti spezziamo le gambe”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 18 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre pubblicando le confessioni shock di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, in merito allo scandalo delle scommesse su piattaforme illegali che l'ha visto coinvolto e per il quale ha patteggiato con le autorità. Ottenendo, come noto, 7 mesi di squalifica e 5 di riabilitazione.