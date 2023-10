Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia ko. Tonali, ma che hai fatto?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Inghilterra-Italia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024 e terminata ieri sera a Wembley con il risultato di 3-1 per i padroni di casa. Non è bastato il primo gol in azzurro di Gianluca Scamacca; rimonta con due gol di Harry Kane e una prodezza di Marcus Rashford. Per andare ad Euro 2024 in Germania, ora, alla nostra Nazionale serviranno due vittorie, una in casa contro la Macedonia del Nord (che evoca, però, brutti ricordi ...) e una in trasferta - ma a Leverkusen - contro l'Ucraina. Che, al momento, staccherebbe con gli inglesi il pass per la rassegna continentale. Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, chiede di non andare in ansia: ieri sera, infatti, la squadra ha fatto vedere anche delle cose buone. In alto, sotto la testata, la notizia bomba di giornata. Sandro Tonali, coinvolto nello scandalo delle scommesse su piattaforme illegali, ha ammesso alla Procura F.I.G.C. e durante l'interrogatorio alla Procura di Torino di aver puntato anche sul Milan, sua ex squadra prima del trasferimento in Premier League al Newcastle. Il giocatore, ora rischia almeno un anno di squalifica. Più di Nicolò Fagioli (Juventus) che ha patteggiato, arrivando ad ottenere, alla fine, 7 mesi. Per Milan-Juve di domenica sera, intanto, i bianconeri recuperano Dušan Vlahović.