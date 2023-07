Prima pagina Tuttosport: “Lukaku spacca Juve, Cuadrado spacca Inter”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 18 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku e Juan Cuadrado, protagonisti delle ultime cronache di mercato. Il primo, ex Inter, dovrebbe andare dal Chelsea alla Juventus. Il secondo, ex Juventus, da svincolato dovrebbe firmare un anno con l'Inter. Ma i tifosi di entrambe le squadre non ci stanno e, ieri, gli hanno dedicato cori e striscioni contro.