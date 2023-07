Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku e Cuadrado, tifosi contro

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku e Juan Cuadrado . Due nomi balzati, in questi giorni, agli onori delle cronache di calciomercato . 'Big Rom' ha voltato le spalle all' Inter e tratta con la Juventus , ma i tifosi bianconeri, ieri, gli hanno dedicato cori contro e hanno apertamente manifestato contro il suo acquisto. Nel frattempo, l'offerta degli arabi dell' Al-Hilal è salita da 30 a 40 milioni di euro ... Il colombiano, svincolato dopo 8 anni di Juve, è già d'accordo con i nerazzurri per un contratto annuale, ma anche in questo caso i tifosi non l'hanno presa bene: gli ultras chiedono un faccia a faccia. In casa Milan , invece, parla Rafael Leão , arriva Tijjani Rejinders (oggi le visite mediche) e potrebbe giungere anche Arnaut Danjuma dal Villarreal . Mentre la Serie B , con la vittoria del Perugia nel ricorso contro il Lecco , è a rischio caos, i telecronisti RAI delle gare dei Mondiali di tuffi , accusati di sessismo e razzismo , sono stati mandati a casa.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea che, dopo aver rifiutato di far ritorno all'Inter in questa sessione di calciomercato, aspetta che si concretizzi il suo trasferimento alla Juventus. Il centravanti belga diserta il ritiro dei 'Blues' e aspetta i bianconeri. Cristiano Giuntoli, nuovo direttore dell'area tecnica della Juve, ha 72 ore di tempo per portare 'Big Rom' a Torino. La 'Vecchia Signora', però, deve prima cedere Dušan Vlahović al PSG, il quale, a sua volta, deve attendere che, dalla Capitale francese, partano Kylian Mbappé e Hugo Ekitike. Che incastri! L'affare tra Álvaro Morata e la Roma è in sospeso (costi troppo alti per i giallorossi) e allora l'Inter sta provando ad inserirsi nella trattativa, nel tentativo di portare lo spagnolo nella Milano nerazzurra. Visite mediche, ieri, per Taty Castellanos alla Lazio: sarà però in ritiro soltanto nel weekend perché gli manca ancora il permesso di soggiorno. Altro scossone per la Serie B: il Perugia vince il ricorso contro il Lecco. Alla RAI è bufera per gli insulti razzisti dei telecronisti alle gare dei Mondiali di tuffi.