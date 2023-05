Prima pagina Tuttosport: “Tardelli: ‘Allegri, inventati qualcosa’”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 18 maggio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 18 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Marco Tardelli. Argomento della chiacchierata, Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno di Europa League in programma questa sera allo stadio 'Ramón Sánchez Pizjuán'.

Anche sul quotidiano torinese c'è spazio, poi, per un commento alla Champions League ed alla qualificazione del Manchester City di Pep Guardiola alla finale del torneo contro l'Inter, prevista per sabato 10 giugno a Istanbul. Clima teso, invece, in casa Milan.

Se il Diavolo non dovesse arrivare in Champions per la stagione 2023-2024, sia Paolo Maldini sia Stefano Pioli rischierebbero il posto. Chiosa con il calciomercato del Torino: si punta al riscatto di Aleksey Miranchuk dall'Atalanta e di Nikola Vlašić dal West Ham. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

