Calciomercato Milan – Pronto l’assalto al bomber che divide i tifosi

La stagione del Milan di Stefano Pioli sta volgendo al termine. Dopo la cocente eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell'Inter, i rossoneri sono attesi, adesso, da tre importanti partite di campionato, contro Sampdoria, Juventus (in trasferta) e Verona. Da qui passeranno molte delle chance del Diavolo di disputare la Champions anche nella prossima stagione. Tornare nell'Europa 'che conta' anche nella stagione 2023-2024, infatti, permetterebbe a Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, di avere più margini di manovra economici sul mercato.