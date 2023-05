Quotidiani sportivi, le prime pagine: Manchester City-Inter in Champions

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 18 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 18 maggio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-0 con cui i 'marziani' del Manchester City hanno spazzato via il Real Madrid nel ritorno delle semifinali di Champions League. Saranno, dunque, i 'Citizens' di Pep Guardiola ad affrontare l'Inter di Simone Inzaghi nella finale del torneo a Istanbul, il prossimo 10 giugno. Stasera, intanto, altre tre squadre italiane avranno la possibilità di centrare una finale europea: due in Europa League, visto che si giocheranno Bayer Leverkusen-Roma (0-1 all'andata) e Siviglia-Juventus (1-1); una in Conference League, con Basilea-Fiorentina (2-1). Si parla, poi, anche del Milan di Stefano Pioli che, eliminato dalla Champions e in dubbio nell'entrarci per l'anno venturo, potrebbe cambiare direttore tecnico ma non allenatore. La certezza? C'è mezza squadra da rifare ...

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 18 maggio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, non usa giri di parole per descrivere il Manchester City di Pep Guardiola, che sfiderà l'Inter nella finale di Champions League 2022-2023 del prossimo sabato 10 giugno a Istanbul (Turchia). Gli inglesi hanno liquidato, infatti, il Real Madrid di Carlo Ancelotti - detentore del trofeo - con un perentorio 4-0 all'Etihad Stadium nella semifinale di ritorno. Oggi Juventus e Roma avranno la possibilità di finire in finale di Europa League. I bianconeri dovranno vincere in casa del Siviglia (si parte dall'1-1), i giallorossi potranno anche pareggiare in trasferta contro il Bayer Leverkusen (andata 1-0). In Conference League, invece, la Fiorentina per andare in finale dovrà sbancare lo stadio del Basilea (in vantaggio 2-1) con almeno due gol di scarto. A Napoli, intanto, si va verso l'incredibile addio di Luciano Spalletti alla panchina.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 18 maggio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Marco Tardelli. Argomento della chiacchierata, Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno di Europa League in programma questa sera allo stadio 'Ramón Sánchez Pizjuán'. Anche sul quotidiano torinese c'è spazio, poi, per un commento alla Champions League ed alla qualificazione del Manchester City di Pep Guardiola alla finale del torneo contro l'Inter, prevista per sabato 10 giugno a Istanbul. Clima teso, invece, in casa Milan: se il Diavolo non dovesse arrivare in Champions per la stagione 2023-2024, sia Paolo Maldini sia Stefano Pioli rischierebbero il posto. Chiosa con il calciomercato del Torino: si punta al riscatto di Aleksey Miranchuk dall'Atalanta e di Nikola Vlašić dal West Ham.