Prima pagina Tuttosport: “Juve, dubbi al Max. Toro, Miranchuk e Zapata”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 18 febbraio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 18 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i dubbi della Juventus sul confermare o meno Massimiliano Allegri in panchina nella prossima stagione. Il tecnico bianconero, infatti, è chiamato a dare di più in questa seconda parte di stagione: miglior gioco, maggiore intensità, risultati in Coppa Italia e in Europa League. Altrimenti, sarà anche possibile una separazione tra le parti.

In alto, sotto la testata, si parla delle prime mosse del Torino per il calciomercato estivo: dialoghi in corso con l'Atalanta, sia per il riscatto di Aleksey Miranchuk sia per l'acquisto di Duván Zapata. Il colombiano andrebbe ad affiancare in attacco M'Bala Nzola che arriverà dallo Spezia.

Si parla, poi, di Sassuolo-Napoli 0-2, con i gol di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Azzurri a +18 sull'Inter che, in estate, potrebbe accogliere un fondo statunitense in società come nuovo partner di Steven Zhang. Chiusura con Monza-Milan, partita in programma oggi alle ore 18:00 e le parole di Silvio Berlusconi tra presente e passato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

