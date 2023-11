Prima pagina Tuttosport: “Juve, Iling porta de Paul”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 16 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse di calciomercato della Juventus per gennaio 2024: i bianconeri vogliono rinforzarsi per lottare per lo Scudetto con l'Inter fino alla fine del torneo. Può arrivare la cessione dell'esterno offensivo inglese Samuel Iling Junior: il Tottenham è pronto ad offrire 20 milioni di euro.