Quotidiani sportivi, le prime pagine: Nazionale, Juve-Inter e Florenzi

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse di calciomercato della Juventus per gennaio 2024: i bianconeri vogliono rinforzarsi per lottare per lo Scudetto con l'Inter fino alla fine del torneo. Può arrivare la cessione dell'esterno offensivo inglese Samuel Iling Junior: il Tottenham è pronto ad offrire 20 milioni di euro. Con quella cifra, la 'Vecchia Signora' ha intenzione di andarsi a prendere una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'argentino Rodrigo de Paul, dall'Atlético Madrid. Ma l'ex Udinese potrebbe non essere l'unico colpo di Cristiano Giuntoli: è sfida all'Inter, infatti, anche per il trequartista Andrea Colpani del Monza. In casa Torino il Presidente Urbano Cairo si lamenta: sostiene che ci siano ben 200 episodi arbitrali a sfavore della sua squadra. Mentre l'Italia, per il match di domani contro la Macedonia del Nord, perde Alessandro Bastoni in difesa (per la sua sostituzione Federico Gatti o Alessandro Buongiorno), riesplode il caso delle scommesse sportive su piattaforme illegali. Finisce sotto indagine, infatti, anche Alessandro Florenzi, terzino del Milan.