Prima pagina Tuttosport: “Un popolo in cerca di rivincita”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 16 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Nantes, partita di andata degli spareggi di Europa League, in programma stasera alle ore 21:00 all'Allianz Stadium. C'è tutto un popolo, quello bianconero, in cerca di rivincite. Il tecnico della 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri, vuole vincere la competizione per poter avere nuovamente l'opportunità, nella prossima stagione, di disputare la Champions League.