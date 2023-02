Calciomercato Milan – Il piano del Real per Brahim Diaz

Calciomercato Milan, il futuro di Brahim Diaz al Real?

Secondo quanto riportato da Relevo, Brahim Diaz potrebbe ritornare al Real Madrid con un un possibile rinnovo, con la scadenza del contratto portata al 2027 e un importante ritocco dell'ingaggio. Il Milan non escluderebbe l'opportunità di trattenere a titolo definitivo Brahim Diaz, rivedendo tuttavia le condizioni per far sì che questo scenario possa realizzarsi. I 22 milioni di euro previsti nell'accordo stipulato con il Real Madrid, sarebbero troppi. Per questo ci potrebbe essere un incontro tra i rossoneri e i blancos per decidere il futuro dello spagnolo. Calciomercato Milan – Maldini punta un attaccante del Real Madrid