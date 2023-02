Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan vuole tenere Brahim Díaz

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 16 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Brahim Díaz, fantasista andaluso del Milan che, con un suo gol, ha steso martedì sera a 'San Siro' il Tottenham nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. A fine stagione scadrà il prestito dal Real Madrid: i rossoneri vogliono tenerlo, il giocatore spinge per restare. Presto un summit con i 'Blancos'. Da Gerry Cardinale, proprietario del club di Via Aldo Rossi, i complimenti al tecnico Stefano Pioli. In alto, sotto la testata, l'intervista esclusiva a Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli capolista in Serie A. Oggi, intanto, spazio ad Europa League e Conference League. Nella prima competizione, RB Salisburgo-Roma (ore 18:45) con Paulo Dybala che spaventa i giallorossi su una possibile partenza a fine stagione. Poi, alle ore 21:00, sarà la volta di Juventus-Nantes, con Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, che punta a vincere il torneo. Nella seconda competizione, invece, Braga-Fiorentina (ore 18:45) e Lazio-Cluj (ore 21:00). Chiosa con l'Inter, perché Romelu Lukaku rischia di scivolare nuovamente in panchina nelle prossime gare.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, rilasciate in conferenza stampa alla vigilia dello scontro di Europa League contro il Nantes di questa sera all'Allianz Stadium. La Juve vuole vincere il trofeo per poter avere la possibilità di giocare in Champions League nella prossima stagione. Una bomba pronta a scoppiare in casa Roma, impegnata alle ore 18:45 sul campo del RB Salisburgo: al termine di quest'annata, infatti, sia José Mourinho sia Paulo Dybala potrebbero salutare i giallorossi. La palla, ora, passa ai Friedkin, che dovranno cercare di confermare entrambi. Stasera in campo anche la Lazio, ma in Conference League. Allo stadio 'Olimpico' arrivano i rumeni del Cluj e Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, farà giocare Ciro Immobile soltanto per una frazione di gioco. Altro schiaffo, intanto, preso ieri dal multi-milionario Chelsea, caduto in casa del Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di Champions League. Per concludere, si parla di Khvicha Kvaratskhelia, una delle stelle del Napoli di Luciano Spalletti: tutti lo vogliono, anche il Real Madrid. I partenopei, però, vogliono tenerselo stretto e rinnovargli il contratto.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Nantes, partita di andata degli spareggi di Europa League, in programma stasera alle ore 21:00 all'Allianz Stadium. C'è tutto un popolo, quello bianconero, in cerca di rivincite. Il tecnico della 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri, vuole vincere la competizione per poter avere nuovamente l'opportunità, nella prossima stagione, di disputare la Champions League. Il Torino di Ivan Jurić, invece, vuole difendere il 7° posto attuale nella classifica di Serie A e, per farlo, vuole prima battere la Cremonese nel prossimo turno di campionato quindi arrivare al derby contro la Juve con il coltello tra i denti. Lo Spezia ha esonerato l'allenatore Luca Gotti: al suo posto, per ora, il vice Fabrizio Lorieri, ma potrebbe arrivare Leonardo Semplici, ex SPAL e Cagliari, nelle prossime settimane. Intervista esclusiva, poi, con Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza: una bella storia d'amore, quella tra l'ex atalantino e la società in cui è cresciuto.