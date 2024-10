Prima pagina Tuttosport: “Di Canio: ‘Juventus, fatti prestare Zirkzee'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 15 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-1 con il quale l'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha sconfitto, ieri sera Israele al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Tre punti con cui la Nazionale resta in vetta al Girone A2 della Nations League. Ora ne basta uno per accedere aritmeticamente ai quarti e per essere teste di serie alle qualificazioni per i Mondiali 2026.