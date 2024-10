Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Italia di Spalletti vince e convince

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 15 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il 4-1 con cui ieri sera, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, l'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha superato Israele, issandosi in vetta al Girone A2 della Nations League con 10 punti, davanti alla Francia (9).

Ha sbloccato il punteggio Mateo Retegui su calcio di rigore, quindi, la doppietta di Giovanni Di Lorenzo intervallata dal solito gol in azzurro di Davide Frattesi. Ora alla Nazionale basta un punto per poter essere testa di serie al sorteggio dei prossimi Mondiali 2026. Ottimo esordio per Daniel Maldini.

In alto, sotto la testata, la denuncia di giocatori e Leghe alla Commissione Europea: si gioca troppo, serve un freno alle partite. Ora il Mondiale per Club FIFA, in programma la prossima estate, diventa un caso. Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, sta recuperando dall'infortunio: tornerà a disposizione di Simone Inzaghi già per il match in casa della Roma di domenica sera.

Chiosa con il calciomercato del Milan. I rossoneri, infatti, stanno pensando di prendere Franco Mastantuono, classe 2007, trequartista argentino del River Plate cercato da mezzo mondo. È uno dei calciatori più promettenti del prossimo futuro.