Prima pagina Tuttosport: “Leo, ma che dici?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 15 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando l'intervista rilasciata ieri da Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, a 'SportMediaset'. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi bianconeri e per le quali tecnici e dirigenti della 'Vecchia Signora' hanno tutta un'altra versione.