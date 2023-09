Quotidiani sportivi, le prime pagine: Sommer, Totti e Bonucci

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Yann Sommer , portiere svizzero dell' Inter , alla vigilia del derby di Milano contro il Milan . L'ex Bayern Monaco - che ha dichiarato di studiare sempre Rafael Leão - ha dichiarato come il compagno di squadra Marcus Thuram sia destinato a diventare un top mondiale. Nella stracittadina di domani a 'San Siro' possibile confronto, poi, a centrocampo tra il milanista Ruben Loftus-Cheek e l'interista Davide Frattesi , due debuttanti nella grande classica del calcio italiano in cerca di gloria. In alto, poi, sotto la testata, le parole di Urbano Cairo , Presidente del Torino , che chiede di non disturbare il lavoro del tecnico Ivan Jurić .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Francesco Totti, le quali lasciano presagire ad un suo pronto ritorno all'interno della Roma. Sembra che lo abbia chiesto espressamente José Mourinho. Dure parole, invece, di Leonardo Bonucci - trasferitosi all'ultimo giorno di mercato in Bundesliga, all'Union Berlino - contro la Juventus e il suo tecnico, Massimiliano Allegri. Spazio anche al derby di Milano tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli, nonché al turnover che il tecnico del Napoli, il francese Rudi Garcia, ha in mente per le prossime partite. Caso Mattia Zaccagni, invece, in casa Lazio: ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e il suo procuratore, Mario Giuffredi, prima fa sapere come il suo assistito possa andare via la prossima estate. Poi ritratta tutto.