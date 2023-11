Prima pagina Tuttosport: “Juve, Soulé sembra Dybala”

Il quale, come si ricorderà, nell'ultima estate di mercato, sebbene avesse una bella offerta dell'Atalanta, ha scelto di restare al Torino, nella squadra per cui tifa, rimanendo dunque fedele alla maglia. Si cambia in casa Napoli: via Rudi Garcia, ecco Igor Tudor. Il contratto per il tecnico croato sarà di 7 mesi, fino al 30 giugno 2024.