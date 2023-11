Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve-Inter per il titolo. Napoli a Tudor

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello Scudetto tra l' Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri . In particolare, due maestri del calcio italiano, Arrigo Sacchi e Fabio Capello , hanno parlato delle lotta tra nerazzurri e bianconeri per la 'rosea'. In alto, sotto la testata, il sì di Igor Tudor ad Aurelio De Laurentiis : sarà l'allenatore croato, dunque, a sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli con effetto immediato. Contratto fino al 30 giugno 2024 . Spazio, poi, alle mosse di calciomercato del Milan : c'è uno spiraglio per prendere Jonathan David dal Lille già a gennaio. Capitolo Nazionale : con Manuel Locatelli fuori causa per infortunio, toccherà a Jorginho guidare il centrocampo azzurro venerdì sera contro la Macedonia del Nord .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione in casa Napoli. Sarà presto ufficiale l'esonero di Rudi Garcia dalla panchina azzurra. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha trovato un accordo con il tecnico croato Igor Tudor per la sostituzione dell'attuale allenatore. Per l'ex Hellas Verona, contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un'altra stagione in favore della società campana. Si parla, poi, della volata Scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri per lo Scudetto: dal 26 novembre al 30 dicembre, scontri importanti, duri e impegnativi per entrambe le antagoniste. Questi, però, sono anche i giorni della Nazionale Italiana, chiamata a fare 4 punti nelle prossime 2 partite per volare agli Europei 2024 in Germania. La squadra di Luciano Spalletti ci proverà senza Ciro Immobile, non convocato perché, secondo il Commissario Tecnico, altri giocatori stanno meglio del bomber della Lazio.