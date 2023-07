Prima pagina Tuttosport: “C’è l’Arabia sulla Juve”

Rientro dalle ferie amaro, intanto, per Leonardo Bonucci , a cui è stato comunicato di essere fuori squadra. Con lui, esclusi dal progetto tecnico bianconero anche Arthur , Weston McKennie e Denis Zakaria . Oggi si chiuderà la cessione di André Onana al Manchester United per 55 milioni di euro mentre, al Torino , è stallo sul fronte mercato .

Finché non parte Perr Schuurs, sarà difficile vedere acquisti granata. Chiosa con l'Italia Under 19 che, battendo per 3-2 i pari età della Spagna, vola in finale degli Europei di categoria.