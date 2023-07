Quotidiani sportivi, le prime pagine: Bonucci, Juventus, calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Leonardo Bonucci, al quale ieri la Juventus ha comunicato il suo status di fuori rosa. Non fa più parte del progetto tecnico bianconero. Il club, intanto, ufficializza l'uscita dalla SuperLega. In alto, sotto la testata, duplice trattativa di calciomercato dell'Inter con l'Inghilterra: si va verso la cessione di André Onana al Manchester United ed al ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. Dai 'Blues' è arrivato al Milan, invece, Christian Pulisic, che promette subito ai suoi nuovi tifosi di lottare per grandi obiettivi come lo Scudetto. L'Italia Under 19 batte per 3-2 i pari età della Spagna e va in finale agli Europei di categoria.