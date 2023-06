Prima pagina Tuttosport: “Berlusconi, il grande abbraccio”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 14 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i Funerali di Stato per Silvio Berlusconi, in programma oggi alle ore 15:00 al Duomo di Milano. Sarà l'ultimo abbraccio per l'ex Cavaliere in una piazza blindata: previsto l'arrivo di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Sul quotidiano torinese, il ricordo di Alessandro 'Billy' Costacurta.