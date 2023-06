Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, Frattesi e Berlusconi

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i Funerali di Stato per Silvio Berlusconi, in programma oggi alle ore 15:00 al Duomo di Milano. Sarà l'ultimo abbraccio per l'ex Cavaliere in una piazza blindata: previsto l'arrivo di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Sul quotidiano torinese, il ricordo di Alessandro 'Billy' Costacurta. In alto, sotto la testata, si parla del vertice tra Sassuolo e Juventus per parlare di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che piace a tutte le big del nostro campionato. Alla Juve, per l'attacco, piace anche Georges Mikautadze, georgiano del Metz. Il Torino di Urbano Cairo accelera per il terzino sinistro Marcos Acuña e prepara 7 milioni di euro per il Siviglia, mentre, all'estero, tiene banco il caso Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con il PSG: il suo obiettivo è quello di passare a parametro zero al Real Madrid tra un anno. I parigini, però, lo spingono già ora verso il Manchester United, dove lui non vuole andare.