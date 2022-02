Prima pagina Tuttosport: “Juve fino alla fine”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 14 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 14 febbraio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus. I bianconeri, infatti, escono indenni da Atalanta-Juventus del 'Gewiss Stadium': al gol di Ruslan Malinovskyi risponde, in pieno recupero, il brasiliano Danilo. La 'Vecchia Signora' è a -9 dal Milan capolista e resta davanti alla 'Dea' nella corsa ad un posto in Champions League.

In alto, sotto la testata, si parla proprio del Diavolo, che batte 1-0 la Sampdoria a 'San Siro' e scavalca l'Inter in testa alla classifica. Decide un gol di Rafael Leão in apertura. Fischi, però, dei tifosi rossoneri a Franck Kessié che non rinnova il suo contratto con il Milan.

Il Torino di Ivan Jurić, in crisi e sconfitto in casa sabato 1-2 dal Venezia, si aggrappa, ora, al ritorno del 'Gallo', Andrea Belotti, per rilanciarsi in campionato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 14 febbraio 2022

