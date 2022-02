Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Leao e la Juve irriducibile

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio al sorpasso del Milan di Stefano Pioli in vetta alla classifica di Serie A. Rossoneri primi, davanti all'Inter, sebbene con una partita in più. A 'San Siro' contro la Sampdoria decide un gol di Rafael Leão su assist del portiere Mike Maignan. Fischi a Franck Kessié per il mancato rinnovo del contratto. In alto, sotto la testata, cena di mercato tra Inter e Sassuolo per Gianluca Scamacca, futuro centravanti nerazzurro. Si parla, poi, di Atalanta-Juventus 1-1: gol del pari bianconero al 92' di Danilo con la 'Dea', però, che lamenta la mancata espulsione di Wojciech Szczęsny e di un calcio di rigore. La 'rosea' definisce "in tilt" gli arbitri italiani. Chiosa, poi, con il 2-2 in extremis della Roma di José Mourinho al 'Mapei Stadium' ed al netto successo, 4-0, dell'Hellas Verona in casa contro l'Udinese.