Milan-Sampdoria, Pioli: “Fischi a Kessié? Non è la cosa giusta”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sampdoria, partita valida per il 25° turno di Serie A

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Su come cambiano le prospettive della stagione del Milan: "L'obiettivo nostro non cambia. Abbiamo stampato la classifica dell'anno scorso ad inizio stagione e il nostro obiettivo è migliorare i 79 punti raccolti nell'ultimo campionato. Abbiamo fatto una settimana perfetta e sono contento per i ragazzi che hanno dato veramente tutto, giocando con intensità e determinazione, le quali ci hanno permesso di raggiungere questi risultati. Sappiamo, altresì, che il campionato è ancora lungo: concentriamoci come abbiamo sempre fatto per preparare al meglio la prossima partita per ottenere il massimo".

Su come nasce il gol di Rafael Leão: "Siamo stati bravi. Abbiamo capito che la Sampdoria in poche situazioni ci veniva a prendere, ma in quella occasione è salita ed è più conveniente provare il lancio; le qualità di Mike Maignan e Rafa Leão hanno fatto il resto".

Sullo sdoganare la parola Scudetto: "Noi non sdoganiamo niente, noi cercheremo di dare il massimo e di fare più punti possibili. Le partite che restano sono tante e proveremo a fare tanti punti".

Sui fischi a Franck Kessié: "Ho sentito anche io. Non credo che sia la cosa giusta, perché abbiamo bisogno di tutti; il passato ci insegna che poi sono gli atteggiamenti e i comportamenti dei giocatori che fanno la differenza. A me, quando faccio la formazione, non interessa se ha rinnovato o va in scadenza ... Li conosco e li vedo, vedo come si comportano. Fin quando avranno gli atteggiamenti giusti li metterò in campo. Il pubblico milanista ha un grande cuore e una grande passione, ci stanno dando una grande mano nel sostenere la squadra".

Sul giocatore che gli ricorda Leão: "Mi ricorda Thierry Henry, ma è vero che Rafa deve essere sé stesso. Credo che possa sempre fare meglio, non si deve accontentare: ha le qualità per arrivare sul tetto d'Europa e del mondo".

Su quando rientrerà Zlatan Ibrahimović: "Non sono in grado di dire quando possa rientrare. Le valutazioni fatte ieri sono andate abbastanza bene, ma non credo che possa rientrare in questa settimana per la Salernitana".

