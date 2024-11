Prima pagina Tuttosport: “Juventus, allarme difesa: Lindelöf si propone”

Si parla, poi, ovviamente di calcio e, nello specifico, del grave infortunio che ha messo fuori causa Juan Cabal in casa Juventus . Il terzino sinistro dovrebbe essersi rotto il crociato con la Nazionale della Colombia . Per i bianconeri sarebbe il secondo infortunio di questa tipologia dopo quello occorso al centrale brasiliano Gleison Bremer .

Lo svedese Victor Lindelöf, ai margini del progetto tecnico del Manchester United e in scadenza di contratto a fine stagione con i 'Red Devils', può diventare in tal senso un'interessante occasione da cogliere per i bianconeri. Chi, invece, per il calciomercato di gennaio cerca un attaccante è il Torino. L'Everton avrebbe proposto il prestito del portoghese Beto, ex Udinese, già rodato nel campionato di Serie A.