Quotidiani sportivi, le prime pagine: calciomercato e polemiche in vetta

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 13 novembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dà spazio all'ennesima vittoria del tennista numero 1 al mondo, l'italiano Jannik Sinner, che ieri ha battuto anche lo statunitense Taylor Fritz alle World Tour Finals e ora attende il russo Daniil Medvedev: per approdare alle semifinali della competizione all'altoatesino basterà vincere un solo set.

Ma è il calcio che domina sulla copertina della 'rosea'. Tengono banco le mosse della Juventus in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Il terzino sinistro colombiano Juan Cabal si è rotto il crociato in Nazionale e, pertanto, considerando anche il grave infortunio che ha tolto dai giochi il centrale brasiliano Gleison Bremer, l'allenatore Thiago Motta chiede rinforzi in difesa.

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della 'Vecchia Signora', prepara dunque l'assalto a due slovacchi: Milan Škriniar (PSG) e Dávid Hancko (Feyenoord). A gennaio 2025 il Milan, invece, punta a rinforzarsi a centrocampo. Nella lista del club rossonero figura il nome di Morten Frendrup (Genoa), ma anche quello del giovane Reda Belahyane (Hellas Verona). La Roma, che ha esonerato Ivan Jurić nei giorni scorsi, è ad un passo dal nominare (nuovamente) Claudio Ranieri come allenatore.

Quindi, spazio alle polemiche arbitrali. L'Inter, infatti, non ha gradito l'intervento di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per il rigore assegnato ai nerazzurri (poi sbagliato da Hakan Çalhanoğlu) nel big match della scorsa domenica a 'San Siro'. Il club meneghino teme che, con sfoghi verso gli arbitri di questo tipo, si possano condizionare in qualche modo partite e campionati.