Prima pagina Tuttosport: “Juve da Scudetto. E se batte l’Inter …”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 13 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Roberto Boninsegna, ex attaccante di Inter e Juventus che oggi compie 80 anni. 'Bonimba' vede i bianconeri da Scudetto: possono sognare se, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, batteranno i nerazzurri nello scontro diretto all'Allianz Stadium.