Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter favorita per lo Scudetto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Frosinone, posticipo della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 terminato 2-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Prodezza di Federico Dimarco da 56 metri, poi raddoppio di Hakan Çalhanoğlu su calcio di rigore. Quota 31 punti, ora, per l'Inter, seguita in classifica dalla Juventus a quota 29. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali, ci sarà proprio lo scontro diretto all'Allianz Stadium di Torino. Una partita sulla quale il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, punta molto. Chi, invece, non si ripresenterà dopo la sosta è Rudi Garcia. Il Napoli, battuto in casa 0-1 dall'Empoli nel recupero, ha infatti deciso di esonerare l'allenatore francese. Igor Tudor in pole position per la panchina azzurra, con Fabio Cannavaro sua principale alternativa. Zero gol e pochissime emozioni nel big match di giornata, il derby della Capitale tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho. Bocciato Daniele Doveri, arbitro di Monza-Torino 1-1: era regolare, infatti, il gol granata di Ricardo Rodríguez.