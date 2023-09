Prima pagina Tuttosport: “Frattesi d’Italia”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 13 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Italia-Ucraina, partita valida ai fini della qualificazione agli Europei 2024, terminata 2-1 per gli Azzurri di Luciano Spalletti. Decide una doppietta di Davide Frattesi. 'San Siro' fischia il portiere Gianluigi Donnarumma, ex Milan.